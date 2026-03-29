Otros dos trabajadores sanitarios muertos en ataques de Israel a una decena de localidades del sur de Líbano

Imagen de archivo de un ataque israelí en el sur de Libano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos trabajadores sanitarios de la Organización Islámica para la Salud han muerto en las últimas horas en el sur de Líbano en medio de nuevos ataques del Ejército israelí contra una decena de localidades de la región, que las milicias de Hezbolá han contestado con bombardeos a varias bases militares israelíes en la frontera.

Según la agencia oficial de noticias libanesa NNA los trabajadores fueron alcanzados por un proyectil israelí cerca del hospital de Bint Jbeil. Israel no se ha pronunciado sobre el ataque en concreto, pero su portavoz Avichai Adraee ha vuelto a denunciar este domingo que Hezbolá está empleando ambulancias y centros médicos para preparar ataques contra Israel.

La agencia oficial libanesa también ha constatado ataques israelíes en Nabatiyé, Toul, Majidiyé, Kfar Shuba, Chakra, Tiré y Jouaya, así como el valle de Wadi y Kafra.

Hezbolá, por su parte, ha lanzado ataques contra las bases israelíes de Ein Shmer, Raghavim, Birya, Mahva Alon y Rawiya.

MÁS DE 50 TRABAJADORES SANITARIOS MUERTOS

En un comunicado publicado este domingo, el coordinador humanitario de Naciones Unidas en Líbano, Imran Riza, y el representante en el país de la Organización Mundial de la Salud, Abdinasir Abubakar, han denunciado que al menos 51 trabajadores sanitarios han muerto en ataques israelíes desde principios de mes.

Ambos confirman 75 bombardeos contra "el sistema de salud de Líbano" que "han dañado infraestructura sanitaria crítica, interrumpido servicios esenciales y limitado aún más el acceso a la atención médica vital para comunidades que ya se encuentran bajo una enorme presión".

Los sanitarios heridos en estos ataques suman ya 126 desde el pasado 2 de marzo, añade el comunicado, que lamenta especialmente la muerte de nueve trabajadores sanitarios en los bombardeos israelíes del pasado sábado.