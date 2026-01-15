Oxfam alerta de que un niño podría morir cada 40 segundos de cara a 2030 por los recortes de EEUU a la ayuda humanitaria

Archivo - Un niño en un centro para niños abandonados en Sudán, en agosto de 2024 (archivo) - TESS INGRAM/UNICEF - Archivo

La ONG Oxfam Intermón ha alertado este jueves de que un niño menor de cinco años podría morir cada 40 segundos de cara a 2030 por los recortes anunciados por la Administración estadounidense a la ayuda humanitaria internacional, una disminución de recursos que ya está afectando a poblaciones vulnerables de todo el mundo.

En un comunicado, la organización ha lamentado el "drástico recorte" de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha apuntado a las "consecuencias mortales" de estas acciones. "Los recortes crueles e ilegales a la ayuda humanitaria y al desarrollo ya están costando vidas y socavan el sistema mundial de ayuda", recoge el texto.

"La congelación de la ayuda humanitaria por parte del presidente Trump y el posterior cierre de USAID han dejado a millones de personas en crisis sin alimentos, agua, atención médica y otros apoyos básicos esenciales", ha lamentado.

Así, ha explicado que, durante los meses siguientes al anuncio sobre el descenso de al financiación, se produjeron "procesos burocráticos caóticos y crueles, además de nuevos recortes, lo que ha provocado que miles de millones de dólares ya aprobados por el Congreso se recortaran del presupuesto de asistencia humanitaria estadounidense, dejando programas vitales en el limbo o forzados a cerrar".

"Nos hemos quedado sin palabras para describir la profundidad del sufrimiento que hemos presenciado después de que el presidente Trump asestara un duro golpe a la asistencia humanitaria estadounidense y a todo el sistema de ayuda mundial", ha expresado Abby Maxman, directora ejecutiva de Oxfam América. "Estamos viendo cómo se desmoronan años de progreso, y más niños y niñas sufren y mueren por causas evitables debido a estos recortes", ha señalado.

"La situación de miles de personas que han perdido el acceso a ayuda vital son desgarradoras. Conocí a una joven en República Democrática del Congo que se vio obligada a recurrir al trabajo sexual para sobrevivir, así como a una madre cuyas hijas están embarazadas a causa de la violación sufrida mientras trabajaban en condiciones inseguras, todo porque no tenían otra forma de alimentar a sus familias después de que el conflicto destruyera su comunidad y no hubiera comida disponible", ha declarado Maxman.

Desde la organización, han advertido que "la inestabilidad y los desafíos humanitarios aumentan rápidamente debido a un sistema mundial que ya estaba sobrecargado y ahora está al límite de sus posibilidades". "Muchas organizaciones que ofrecían apoyo vital para las personas en situación vulnerable se han visto obligadas a cerrar sus operaciones de la noche a la mañana al no contar con los recursos para llevar a cabo sus programas", aclara el documento.

SITUACIÓN EN ZONAS DE GUERRA

Oxfam Intermón ha denunciado el caso de Sudán, donde la devastadora guerra ha dejado miles de refugiados que se han desplazado a Sudán del Sur y que están recibiendo la "menor cantidad de ayuda humanitaria desde que se fundó el país", en 2011.

"Las enfermedades transmitidas por el agua se propagan rápidamente, la hambruna es inminente para muchos y, mientras las necesidades aumentan, las organizaciones que salvan vidas trabajan con una fracción de los recursos que teníamos en años anteriores. Oxfam Intermón, junto con muchas otras organizaciones vitales, se verá obligada a reducir sus programas en ese país si no hay una intervención inmediata", ha manifestado Shabnam Baloch, directora nacional de Oxfam en Sudán del Sur.

Baloch ha resaltado que la organización ha tenido que reducir la escala y el alcance de sus programas, una medida que afecta, entre otros, a las familias sirias y los refugiados iraquíes residentes en Siria, gravemente afectados por la suspensión de los fondos estadounidenses.

Un año después de la adopción de esta medida, el Congreso de Estados Unidos y la Administración Trump "deben reconocer las consecuencias mortales de estos recortes y restablecer la financiación para las comunidades que ahora hacen frente al hambre, el conflicto y la inseguridad, especialmente debido a la falta del apoyo necesario", ha reivindicado Oxfam.