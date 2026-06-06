El padre del bebé palestino Sam Abu Haikal denuncia que el Ejército israelí asesinó al niño a sangre fría

Militares israelíes en Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El padre del bebé palestino Sam Abu Haikal ha denunciado que un militar israelí mató al pequeño a sangre fría al abrir fuego sin provocación mediante contra el vehículo familiar en el sur de Cisjordania, este pasado viernes.

Fahd Abu Haikal, padre del bebé, ha relatado durante el funeral multitudinario que se ha celebrado este sábado que la familia se dirigía de Belén a Hebrón y fue obligado a pararse en un puesto de control israelí en la zona de Tel Rumeida.

Aquí comienzan las discrepancias con la versión provisional que ha dado el Ejército israelí. Sus militares, según la comandancia de las Fuerzas de Defensa de Israel, dispararon contra el vehículo cuando se acercaba "a gran velocidad" contra el puesto de control.

Fahd también ha asegurado que tenía las manos en alto nada más detener el vehículo y que un militar, que se encontraba a menos de diez metros de distancia, abrió fuego inmediatamente contra la luneta delantera, según el relato recogido por la agencia de noticias palestina Sanad.

La abuela del pequeño, que se encontraba en el asiento trasero junto a madre e hijo y resultó ilesa, ha corroborado esta versión.

Todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas veces dispararon los militares israelíes. El niño murió por un balazo en la mandíbula, mientras que su madre resultó herida en el pecho. El bebé sucumbió en un hospital mientras que ella se encuentra estabilizada por todavía no está fuera de peligro porque queda metralla alojada cerca de su corazón.

El militar que efectuó los disparos, según Fahd, se retiró del lugar junto con el resto de los soldados tras llevar a cabo la operación.

El funeral de este sábado por el pequeño ha comenzado en el Hospital Nacional en Hebrón, donde la familia le dio el último adiós al cuerpo, antes de que fuera trasladado a la mezquita de Abú Aisha antes de su entierro en el cementerio de Wadi al Hariya.