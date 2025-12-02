Países Bajos despliega defensas Patriot en el centro de entrega de armamento a Ucrania ubicado en Polonia

Archivo - Sistemas de misiles Patriot en el aeropuerto polaco de Rzeszów. - Europa Press/Contacto/Jakub Kofluk/Fotonews

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Países Bajos ha puesto en marcha este martes una nueva iniciativa para defender mediante sistemas de misiles antiaéreos Patriot y NASAMS el centro logístico de entrega de ayuda militar a Ucrania ubicado en los alrededores del aeropuerto de Rzeszów, en el sureste de Polonia.

La misión incluye además el despliegue de unos 300 militares y está previsto que se prolongue hasta el 1 de junio de 2026, según detallan las autoridades neerlandesas en un comunicado. "De esta manera, protegemos el suministro logístico a Ucrania, defendemos el flanco oriental de la OTAN y, además, mejoramos nuestro propio entrenamiento", ha señalado el ministro de Defensa, Ruben Brekelmans.

Las autoridades neerlandesas han explicado que este despliegue es parte de una acuerdo de colaboración que incluye a otros socios de la OTAN. Antes, fue Alemania quien se encargó de la defensa de estas instalaciones, aunque por el momento se desconoce que país asumirá estas funciones a partir de junio del año próximo.

Además de los Patriot y los NASAMS, Países Bajos también pondrá a disposición sistemas antidrones. En los últimos meses han sido recurrentes las denuncias de algunos socios de la OTAN sobre la violación de su espacio aéreo por parte drones rusos, pero también mediante aviones de combate.

En las últimas horas, Países Bajos ha confirmado un nuevo gasto de 250 millones de dólares en armamento estadounidense para su posterior entrega a Ucrania, como parte de la iniciativa PURL (Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania, por sus siglas en inglés).