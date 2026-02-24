Los países bálticos reafirman su apoyo a Ucrania en un mensaje de defensa de la libertad y la paz en Europa

Archivo - Población ucraniana en una zona castigada por los ataques rusos. Imagen de archivo - Patryk Jaracz/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de los países bálticos han puesto en valor este martes la resiliencia de los ciudadanos ucranianos, así como su lucha por la defensa del país desde la invasión a gran escala lanzada hace cuatro años por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"En este aniversario de la guerra, rezo por Letonia y por el pueblo de Ucrania. Por todos cuyas vidas han sido destrozadas por la guerra, por quienes defienden valientemente a su país y por las familias que esperan a sus seres queridos en casa", ha expresado la primera ministra de Letonia, Evika Silina, en sus redes sociales.

Seguidamente, tras lamentar estos cuatro años de "horror y sufrimiento", poniendo en valor la "lucha inquebrantable" de los ucranianos, Silina ha reiterado el apoyo de Letonia a Ucrania, a la par que ha insistido sobre la importancia de la libertad y de la paz en Europa, amén del derecho de los países a decidir su futuro.

Por su parte, el presidente letón, Edgars Rinkevics, ha defendido que la guerra realmente empezó hace doce años con la ocupación de Crimea y la guerra en la región del Donbás, a la par que ha remarcado que la lucha de los ucranianos no es solo en pro de la libertad del país, sino también por la del resto de países del mundo.

En esa misma línea, el presidente de Estonia, Alar Karis, ha reivindicado como "objetivo común" el acabar con la agresión rusa contra Ucrania, agregando que así como la nación ucraniana "se mantiene firme", Europa también lo hace.

"Queridos ucranianos, Estonia siempre os acompañará en vuestro camino hacia la libertad y la seguridad", ha garantizado Karis, poniendo el foco en la importancia de lograr un "futuro europeo seguro".

Finalmente, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha resaltado que la libertad no ha de concederse sino de "defenderse", a la par que ha ensalzado a Ucrania como una nación que "se negó a arrodillarse" y que eligió la "libertad frente al miedo", la "dignidad sobre la sumisión" y la "luz en lugar de la oscuridad".

"Lituania está con Ucrania en solidaridad, amistad y con una fe inquebrantable en su victoria", ha reafirmado el presidente lituano.