Los países del G7 y la UE piden restablecer de forma "permanente" el tránsito en el estrecho de Ormuz

Reunión de los ministros de Exteriores del G7 y la Alta Representante para Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas - MINISTERIO DE EXTERIORES DE FRANCIA

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los países del G7 y la Unión Europea han hecho este viernes un llamamiento a restablecer de forma "permanente" la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz en el marco de la guerra contra Irán, mientras que también han exigido el cese "inmediato" de los ataques contra la población y la infraestructura civiles.

"Reafirmamos la absoluta necesidad de restablecer de forma permanente la navegación libre y segura en el estrecho de Ormuz, de conformidad con la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho del mar", han señalado en una declaración los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, así como la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

Durante la reunión celebrada los días 26 y 27 de marzo en la ciudad de Vaux-de-Cernay, han hecho hincapié en la "importancia de mitigar las consecuencias del conflicto para los socios regionales, las poblaciones civiles y la infraestructura crítica, así como en la necesidad de coordinar los esfuerzos de ayuda humanitaria".

"Exigimos el cese inmediato de los ataques contra la población civil y la infraestructura. No existe justificación alguna para atacar deliberadamente a civiles en conflictos armados ni para atacar instalaciones diplomáticas", han expresado en su declaración conjunta tras el encuentro.

De la misma forma, han tratado los "beneficios de formar alianzas diversas, coordinar esfuerzos y apoyar iniciativas, en particular para mitigar las crisis económicas mundiales que tienen un impacto directo" en los ciudadanos y las "interrupciones que afectan a las cadenas de suministro económicas, energéticas, comerciales y de fertilizantes".