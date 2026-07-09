Los países del Golfo condenan los "brutales" ataques iraníes sobre intereses estadounidenses en la región

Archivo - Jasem al Budaiwi, secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. - Europa Press/Contacto/Tunisian Presidency

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (conocido como CCG) ha emitido este jueves un comunicado para condenar los ataques iraníes sobre dos petroleros --uno qatarí y otro saudí-- a su paso por el estrecho de Ormuz y contra intereses e instalaciones estadounidenses en sus territorios.

Para el CCG se trata de una situación "inaceptable" y ha puesto de relieve que los ataques contra esos dos petroleros no solo ha puesto en peligro la vida de sus tripulantes, sino el suministro energético mundial.

Asimismo, los ataques "repetidos y brutales" de las fuerzas iraníes sobre Kuwait y Bahréin "constituyen una grave violación" de diferentes normas internacionales, entre ellas el Derecho Internacional, la libertad de navegación marítima, e incluso del acuerdo de entendimiento que Teherán y Washington ratificaron para intentar poner fin a la guerra, empezando por decretar un alto el fuego y reabrir Ormuz.

El CCG ha expresado la "plena solidaridad" entre los países que lo conforman y ha recordado que se reservan su derecho legítimo a la defensa en base a la Carta de Naciones Unidas. "Cualquier ataque contra un Estado miembro se considera un ataque directo contra todos", ha remarcado.

Así, el CCG ha considerado a Irán "plenamente responsable de estos ataques y de sus repercusiones" y ha advertido de que si continúa con esta hostilidad, la paz y la seguridad regionales e internacionales, la seguridad de navegación, así como la estabilidad de los mercados energéticos y la economía mundial, quedarán expuestos.

Por todo ello, los países del Golfo han apelado a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que condene lo ocurrido y adopte las posturas "firmes" oportunas para evitar más ataques iraníes, garantizar la estabilidad de la región y la plena libertad de navegación en el estrecho de Ormuz "sin restricciones y sin la imposición de tasas de tránsito o de servicio".

De la misma forma, reclaman a Irán que cumpla con sus obligaciones internacionales, entre ellas el acuerdo de entendimiento con Estados Unidos "para contribuir a consolidar la seguridad y la estabilidad en la región y en el mundo".

El Ejército de Irán ha reivindicado este jueves varios ataques contra "bases" e instalaciones de Estados Unidos en Kuwait, Bahréin y Qatar, en respuesta a los bombardeos ejecutados en las últimas horas por las fuerzas estadounidenses contra su territorio, a pesar del alto el fuego pactado en abril.

Entre los intereses estadounidenses alcanzados, el Ejército iraní ha hablado de un sistema Patriot en Kuwait, una antena por satélite del sistema de alerta temprana en Qatar y tanques de combustible del Ejército estadounidense en Bahréin.