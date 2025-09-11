Pakistán anuncia la muerte de cerca de 20 presuntos miembros de un grupo armado "respaldado por India"

Archivo - Soldados paquistaníes en Torjam, en la frontera con Afganistán (archivo) - HUSSAIN ALI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este jueves la muerte de cerca de 20 presuntos miembros de un grupo "respaldado por India" en una serie de operaciones llevadas a cabo durante los últimos dos días en la provincia de Jíber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán.

Así, ha indicado en un comunicado que un total de 19 sospechosos que pertenecerían a un grupo al que define como Fitna al Juarij "fueron enviados al infierno en tres operaciones diferentes en la provincia de Jíber Pastunjua".

El Ejército ha detallado que en una de las operaciones, llevadas a cabo en Mohmand, se saldó con la muerte de catorce milicianos, a los que se suman otros cuatro muertos en Data Jel y otro en Bannu, sin información sobre bajas entre las fuerzas gubernamentales.

"Se incautaron además armas y municiones de manos de estas personas apoyadas por India, que estaban implicadas activamente en numerosas actividades terroristas", ha manifestado, antes de agregar que las operaciones siguen activas en la zona para "destruir la amenaza del terrorismo patrocinado por India".

Pakistán ha asegurado haber llevado a cabo varias operaciones durante las últimas semanas contra grupos "respaldados por India" en el país, después de acusar directamente a Nueva Delhi de estar detrás de un atentado contra un autobús escolar, en medio de las tensiones entre los dos países, que protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira.