Pakistán anuncia la muerte de más de 30 supuestos terroristas en el oeste del país

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Pakistán ha anunciado este lunes la muerte de más de 30 supuestos miembros de un grupo "respaldado por India", en una serie de operaciones militares llevadas a cabo durante el fin de semana en la provincia de Jíber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán.
La Oficina de Información del Ejército (ISPR) de Pakistán ha explicado a través de un comunicado publicado en su página web que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación de Inteligencia en el distrito de Lakki Marwat, donde mataron a 14 supuestos terroristas "tras un intenso intercambio de disparos".
Por otro lado, han llevado a cabo "otra operación de Inteligencia", en esta ocasión en el distrito de Bannu. Allí, tras el enfrentamiento "las fuerzas de seguridad neutralizaron a 17" terroristas más.
Por último, el Ejército ha agregado que actualmente están realizando "operaciones de limpieza para eliminar" la presencia de cualquier otro terrorista "respaldado por India que se encuentre en la zona". "Estamos decididos a eliminar la amenaza del terrorismo respaldado por India en el país", ha concluido.
Pakistán ha asegurado haber llevado a cabo varias operaciones durante las últimas semanas contra grupos "respaldados por India" en el país, después de acusar directamente a Nueva Delhi de estar detrás de un atentado contra un autobús escolar, en medio de las tensiones entre los dos países, que protagonizaron en mayo un intercambio de ataques en el marco de su disputa por la región de Cachemira.