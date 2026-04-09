Pakistán condena los bombardeos de Israel contra Líbano y afirma que "socavan los esfuerzos" para la paz

Archivo - El ministro de Exteriores y vice primer ministro de Pakistán, Ishaq Dar,en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Artyom Geodakyan - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha condenado este jueves "en los términos más firmes" la última oleada de bombardeos de Israel contra Líbano, que dejó más de 250 muertos y un millón de heridos, y ha alertado de que estas acciones israelíes "socavan los esfuerzos internacionales para lograr paz y estabilidad" en Oriente Próximo.

"Pakistán condena, en los términos más firmes, la agresión israelí contra Líbano, que ha causado la pérdida de vidas inocentes y una destrucción generalizada de infraestructura", ha dicho el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado difundido en redes sociales por el portavoz de la cartera, Tahir Andrabi.

Así, ha resaltado que "las acciones israelíes socavan los esfuerzos internacionales para establecer la paz y la estabilidad en la región y suponen una violación flagrante del Derecho Internacional y los principios humanitarios fundamentales".

"Pakistán pide a la comunidad internacional que adopte pasos urgentes y concretos para detener la agresión israelí contra Líbano", ha subrayado, antes de reiterar su "solidaridad inamovible" con "el Gobierno y el pueblo de Líbano" ante "estos momentos difíciles". Además, ha apoyado la "soberanía e integridad territorial, así como la paz y la estabilidad" en Líbano.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos y extendió una invitación a delegaciones de ambos países para reunirse este viernes en Islamabad para iniciar contactos de cara a un acuerdo definitivo, tras más de un mes de ofensiva israelí-estadounidense, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El jefe del Ejecutivo paquistaní apuntó en su mensaje anunciando el pacto que "Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares", si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.