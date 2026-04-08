Pakistán insta a las partes a "actuar con moderación" y respetar el alto el fuego tras registrarse violaciones

Archivo - El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha denunciado este miércoles las "violaciones del alto el fuego" registradas en las últimas horas en Oriente Próximo", instando a las partes a "actuar con moderación" y respetar el cese de hostilidades durante dos semanas según lo acordado.

"Se han registrado violaciones del alto el fuego en varios puntos de la zona en conflicto, lo cual socava el espíritu del proceso de paz. Insto encarecidamente a todas las partes a que actúen con moderación y respeten el alto el fuego durante dos semanas, tal como se acordó, para que la diplomacia pueda desempeñar un papel protagónico hacia la solución pacífica del conflicto", ha señalado en redes sociales.

Sharif ha dirigido este mensaje a los altos cargos de Estados Unidos e Irán, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump; el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial Steve Witkoff, así como el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, el ministro de Exteriores Abbas Araqchi y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Trump ha anunciado la suspensión de los ataques contra Irán por un periodo de dos semanas, mientras que Teherán ha informado de que durante este tiempo será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Por su parte, Sharif ha afirmado que el acuerdo incluye a las partes y "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.