Pakistán invita el domingo a Arabia Saudí, Turquía y Egipto a dos días de conversaciones sobre la guerra de Irán

Imagen de archivo de ataques de EEUU e Israel en Irán - Sobhan Farajvan / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Pakistán ha invitado a los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto para mantener, a partir de este próximo domingo, dos días de conversaciones en busca de opciones para resolver la guerra de Irán.

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha explicado que la reunión se centrará principalmente en los esfuerzos para "rebajar las tensiones en la región" y contará como invitado de excepción con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Pakistán comparte una frontera de aproximadamente 900 kilómetros con Irán y se ha ofrecido como mediador desde que la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán se extendió a la región.

Sharif ha declarado que su país está dispuesto a acoger conversaciones. El jueves, Dar afirmó que Islamabad estaba transmitiendo mensajes entre Estados Unidos e Irán para reducir las tensiones.

En una publicación en X, Sharif confirmó que ha mantenido este sábado una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian en la que reiteró "la enérgica condena de Pakistán a los continuos ataques israelíes contra Irán, incluidos los recientes ataques contra infraestructura civil" y aprovechó para reiterar "la solidaridad de Pakistán con el valiente pueblo iraní".

Sharif también ha agradecido al presidente iraní "su reconocimiento a los sinceros esfuerzos de Pakistán por promover la paz y facilitar el diálogo en la región", e informado a Pezeshkian sobre las gestiones diplomáticas que Islamabad mantiene con Estados Unidos, los países del Golfo y los países islámicos.