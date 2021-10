Pakistán pide al TLP el fin de la marcha a Islamabad y dice de que "las cosas podrían quedar fuera de control"

Archivo - Disturbios durante una protesta de seguidores del partido islamista radical TLP en Pakistán - Ppi/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Pakistán, Rashid Ahmed, ha reclamado al partido islamista ilegalizado Tehrik-i-Labaik Pakistan (TLP) que ponga fin a su marcha hacia la capital, Islamabad, y ha advertido de que "las cosas podrían escapar a su control" si las movilizaciones no se detienen inmediatamente.

Ahmed ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión paquistaní Geo TV que el TLP debe retirar los bloqueos de carreteras y cumplir sus promesas. "En caso contrario, las cosas escaparán a mi control", ha indicado, al tiempo que ha defendido que el primer ministro, Imran Jan "ha mostrado tanta flexibilidad como es posible".

Así, ha recalcado que ha estado intentando convencer a la cúpula del TLP para que ponga fin a las marchas y ha añadido que "si siguen avanzando (hacia Islamabad), tendrán que ser detenidos en algún momento" por las fuerzas de seguridad paquistaníes.

El ministro ha manifestado que el Estado tendría que "establecer su mandato" en caso de que las marchas continúen y ha hecho hincapié que, si bien el Gobierno no quiere que haya violencia, Jan no puede permitir que el país sea "rehén" de las exigencias del TLP.

En este sentido, ha preguntado al grupo "por qué no cree al Gobierno cuando dice que el embajador francés se ha ido del país", una de las principales exigencias del TLP tras la polémica desencadenada por las caricaturas de Mahoma publicadas en una revista satírica francesa.

"El embajador francés no está en el país y se ha presentado ante el Parlamento una resolución (sobre el respeto a la figura de Mahoma", ha dicho, en referencia a dos de las demandas del grupo. "¿Por qué están marchando hacia Islamabad?" ha cuestionado, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

"Nuestro acuerdo aún está en pie, pero si siguen avanzando (hacia la capital), el Gobierno tendrá que establecer su mandato", ha dicho. "El mundo se está burlando del Ejecutivo por no hacerlo", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "las cosas no deben llegar a un punto de no retorno".

En este sentido, ha advertido al TLP de las consecuencias de no respetar los acuerdos alcanzados. "No quiero que las cosas empeoren porque si eso pasa los que están en las carreteras resultarán heridos", ha explicado, en referencia a los miles de manifestantes que participan en las movilizaciones.

Por su parte, el asesor para Seguridad Nacional de Pakistán, Moid Yusuf, ha afirmado que el TLP ha cruzado una 'línea roja' y ha condenado los episodios de violencia protagonizados por algunos manifestantes en varias localidades de la provincia de Punyab.

"Como principio básico de seguridad nacional, el Estado nunca dejará de proteger a cada uno de los ciudadanos de cualquier tipo de violencia", ha dicho a través de su cuenta en Twitter, antes de recalcar que "no habrá milicias de ningún tipo en el país".

Yusuf ha acusado a los manifestantes de la muerte de policías, la destrucción de propiedad pública y las alteraciones causadas en el día a día por las protestas y ha resaltado que "los criminales serán tratados como terroristas, sin indulgencia".

En este contexto, Jan ha convocado al Comité de Seguridad Nacional (NSC) este viernes para discutir la situación en el país, tal y como ha confirmado el ministro de Información, Fauad Chaudhry, a través de su cuenta en Twitter.

"Ante la situación derivada de las actividades ilegales de una organización proscrita, el primer ministro ha convocado una reunión del NSC. Otros asuntos relacionados con la seguridad nacional serán también considerados", ha zanjado.

CRÍTICAS DEL TLP

El TLP acusó el miércoles al Gobierno de Pakistán de mentir en el marco de sus negociaciones y anunció la reactivación de la marcha de miles de sus seguidores hacia la capital.

Saruar Shah Saifi, uno de los líderes del grupo, dijo que el ministro del Interior "mintió al decir que los asuntos han sido resueltos". "Mintió también sobre los contactos a las 20.00 horas, dado que nadie, ni siquiera Ahmed, ha contactado con nosotros", agregó.

Así, reclamó a Islamabad que "no mienta a la nación" y reiteró que "no se están llevando a cabo negociaciones". "El Gobierno no es sincero en las negociaciones, pero si se derrama más sangre habrá venganza", puntualizó.

El TLP había presentado una serie de exigencias, entre ellas la liberación de su líder, Saad Rizvi, la restitución de su estatus como partido legal e incluso la reapertura del debate sobre la expulsión del embajador de Francia, país en el centro de la ilegalización de la formación tras la polémica sobre las caricaturas de Mahoma.

Los simpatizantes del TLP están acampados en Muridke y tenían previsto marchar hacia Islamabad en la tarde del martes si no se cumplían sus demandas. El sábado los simpatizantes del TLP lograron superar todas las barreras de seguridad de Lahore y Sheijupura y entraron en Gujranwala coreando consignas e invitando a otros a sumarse a la marcha.

Las protestas de los dos últimos días de los simpatizantes del TLP en ciudades como Lahore han provocado los incidentes más violentos de los últimos meses en el país, donde han muerto tres policías y cinco simpatizantes del partido.

Rizvi fue detenido en abril tras alentar a sus seguidores a una marcha si el Gobierno no cumplía con la fecha límite del 20 de ese mes para la prohibición de importaciones desde Francia y la expulsión del embajador francés a causa de la publicación de unas polémicas caricaturas de Mahoma.