Un palestino muerto tras un supuesto ataque con un vehículo en Cisjordania

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un palestino ha muerto por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes este domingo después de protagonizar un supuesto atropello intencionado en el cruce de Jit, cerca de Nablús, en el norte de Cisjordania.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado la muerte del palestino. "Tras las informaciones iniciales de un atentado en la zona del cruce de Jit las fuerzas de seguridad eliminaron a un terrorista que perpetró un atentado con un coche en ese lugar", ha indicado el Ejército israelí en un comunicado oficial.

Un israelí de unos 20 años resultó gravemente herido por un impacto en la cabeza en medio de los disparos de los militares contra el supuesto atacante. La Estrella de David Roja israelí ha trasladado al hombre a un hospital para recibir atención sanitaria.

Además, informa de que efectivos de la Brigada Shomron se han desplazado hasta la zona y han puesto en marcha una operación para registrar la zona. El lugar está cerca de la localidad palestina de Jit y del asentamiento judío de Kedumim.