El PAM gana unas elecciones legislativas en Marruecos marcadas por una abstención superior al 60%

Una persona vota en las elecciones legislativas celebradas en Marruecos el 23 de septiembre de 2026 - Aissa / Xinhua News / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), parte de la actual coalición tripartita gubernamental en Marruecos, se ha impuesto en las elecciones legislativas celebradas este miércoles con cerca de un centenar de los 395 escaños del Parlamento, en una votación marcada por la elevada abstención, que supera el 60%, según los primeros resultados provisionales.

El ministro del Interior marroquí, Abdeluafi Laftit, ha indicado que el PAM marcha en cabeza del recuento en las elecciones a la Cámara de Representantes con 97 escaños, con la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), hasta ahora principal socio de la coalición, en segundo lugar con 66 escaños. De esta forma, ambos partidos intercambiarían puestos respecto a los comicios de 2021.

En tercer lugar figura el Partido Istiqlal (PI), la tercera pata de la coalición, que mantiene el tercer puesto que ya obtuvo hace cinco años al hacerse con 65 escaños, solo uno menos que el RNI. Por su parte, el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) recaba 54 escaños y logra resurgir parcialmente tras su debacle en 2021, cuando solo obtuvo trece representantes después de encabezar el Ejecutivo con 125 asientos en la Cámara de Representantes.

Laftit ha detallado que por detrás se sitúan el Movimiento Popular (MP), con 29 escaños; la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), con 26; el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS), con 19; la Unión Constitucional (UC), con 17; el Movimiento Democrático y Social (MDS), con 8; la Alianza de la Izquierda (AG), también con 8 ; el Frente de Fuerzas Democráticas (FFD), con dos; el Partido de la Equidad (PE), igualmente con dos; y el Partido de los Neodemócratas (PND) y el Partido de la Unidad y la Democracia (PUD), ambos con uno.

Por último, ha señalado que la tasa de participación ha sido del 38,08%, según ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP, confirmando los análisis que apuntaban a una fuerte abstención, especialmente entre los jóvenes, en unas elecciones marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.