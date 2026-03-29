La parálisis del Departamento de Seguridad Nacional bate el récord de duración del cierre parcial de gobierno en EEUU

Agentes del ICE desplegados en el aeropuerto de LaGuardia (Nueva York) - Europa Press/Contacto/Stephanie Augello

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se ha convertido este domingo en la agencia norteamericana que más tiempo ha permanecido bajo un cierre parcial de gobierno, 44 días, en una crisis de financiación que ha desatado el caos en los aeropuertos del país y obligado al presidente, Donald Trump, a desplegar a sus cuestionadas fuerzas antimigración para asistir en las tareas de control de pasajeros.

Aunque el Senado estadounidense aprobó el viernes un acuerdo inicial de financiación (que implicaba un corte de fondos precisamente para estos efectivos antimigración que encabeza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE), la Cámara de Representantes ni siquiera se ha dignado a votar sobre la propuesta, "una broma", en palabras de su presidente y líder republicano Mike Johnson.

En su lugar, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley de financiación a corto plazo que no tiene posibilidades de ser aprobado en el Senado: es prácticamente idéntico al propuesto, sin éxito, por la ajustada mayoría republicana en la cámara alta del Congreso de EEUU.

Los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte llevan así mes y medio sin sueldo. Algunos de ellos han decidido seguir trabajando pero miles de ellos se han ausentado de sus puestos, de ahí el despliegue adicional del ICE.

La Casa Blanca ha intentado eludir al Congreso para restablecer el salario de los agentes de seguridad aeroportuaria. El presidente Trump firmó un memorando el viernes por la noche ordenando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que restableciera el salario a los empleados de la TSA echando mano de su amplio prespuesto declarado el año pasado, pero la ejecución de la orden se antoja enormemente complicada y los agentes siguen sin cobrar.

De hecho, más de 3.560 empleados de la TSA, más del 12% de la plantilla de la agencia, se ausentaron el viernes, la cifra más alta desde que comenzó el cierre parcial del gobierno, según declaró Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. Las ausencias del viernes superaron el récord de casi el 12% registrado el día anterior.