Las paramilitares RSF anuncian la toma del control de una ciudad estratégica en Kordofán Norte, en Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de varias personas en una calle de Omdurmán, en Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han asegurado este lunes haberse hecho con el control de la estratégica localidad de Bara, situada en Kordofán Norte (centro), cerca de dos semanas después de que el Ejército anunciara la recuperación de la localidad, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en el país africano.

"Nuestras fuerzas han consolidado sus continuas victorias en el campo de batalla, logrando hoy un nuevo e importante triunfo con la liberación de la ciudad de Bara, estratégicamente ubicada en el estado de Kordofán Norte", ha indicado el grupo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Así, ha resaltado que se trata de "una victoria cualitativa" que llega "en el marco de los bien preparados planes militares", con el objetivo de "avanzar hacia los bastiones del enemigo y los centros de concentración de sus milicias terroristas", en referencia a grupos armados que respaldan a las Fuerzas Armadas.

Las RSF han hablado por ello de "derrota aplastante" del Ejército sudanés, con "una duras pérdidas que superan los 500 muertos, incluidos oficiales". "Decenas de mercenarios del Ejército terrorista huyeron ante el peso de los poderosos golpes de los soldados (de las RSF), que siguen persiguiendo a los derrotados hasta los alrededores de El Obeid", han apuntado.

Por otra parte, han anunciado también la toma de Karnoi, en Darfur Norte, tras "unas rápidas y decisivas batallas" contra las Fuerzas Armadas en esta zona, también de importancia estratégica y situada en la frontera con Chad, escenario de intensos combates durante las últimas semanas.

"Nuestras fuerzas se hicieron hoy con la zona como parte de los esfuerzos continuos para proteger las áreas civiles y detener las violaciones cometidas por estas milicias contra la población", han argumentado, al tiempo que han asegurado que causaron también "grandes pérdidas" a las Fuerzas Armadas sudanesas, que por ahora no se han pronunciado sobre estos anuncios de las RSF.

Los paramilitares han esgrimido además que la toma de Karnoi "es un progreso significativo" en sus operaciones para "restaurar la seguridad y la estabilidad en Darfur Norte y crear condiciones de seguridad para la vuelta a una vida normal entre la población tras un periodo de tensión e inestabilidad".

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.