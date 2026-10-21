París prohíbe las manifestaciones este jueves durante casi todo el día en zonas emblemáticas de la capital

Imagen de archivo de la Policía francesa - Sadak Souici / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Prefectura de París ha anunciado que prohibirá las manifestaciones y concentraciones en algunas zonas de la capital francesa, en particular en el centro de la ciudad, durante prácticamente todo este jueves.

La prohibición se extenderá desde las 08.00 hasta las 20.00, según el comunicado publicado por la Prefectura en redes sociales. Entre las zonas afectadas se encuentran las respectivas oficinas del presidente y el primer ministro, el Palacio del Elíseo y Matignon, así como la Asamblea Nacional, el Senado y lugares turísticos como el Museo del Louvre y los Campos Elíseos.

La Policía francesa argumenta el peligro de que los disturbios de los últimos días "en un contexto social y de reivindicaciones de máxima tensión" se repitan "durante las manifestaciones previamente notificadas para el 22 de octubre, preludios de la nueva movilización anunciada para el 24 de octubre".

Además, el cuerpo ha vuelto a esgrimir como motivo la posible aparición de "movimientos radicales" que están llevando a cabo "una estrategia de confrontación con las fuerzas de seguridad interior", según la notificación, ejemplo del endurecimiento de las medidas de restricción avanzadas por el Gobierno francés.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, ya había prometido el pasado martes que la nueva ola de movilizaciones nacionales convocadas por los 'chalecos amarillos' y sindicatos de estudiantes para el próximo sábado se iba a encontrar con un "masivo" despliegue policial que nada tendrá que ver con la "estática y poco móvil" respuesta de ocasiones anteriores.