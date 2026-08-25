Un parlamentario ultraderechista de Israel destruye bajo escolta militar un memorial en Cisjordania

Archivo - Un soldado israelí se interpone en el camino de unos colonos de extrema derecha que intentan cruzar a la Franja de Gaza para construir un asentamiento. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un parlamentario ultraderechista de Israel ha destruido este martes a martillazos un memorial palestino en la localidad cisjordana de Madama, unas acciones llevadas a cabo bajo escolta militar y que ya han sido criticadas por el Ejército y por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Las imágenes muestran a Zvi Sukkot, del partido Sionismo Religioso, destruyendo a martillazos el 'Monumento a los Mártires', mientras un soldado permanece cerca montando guardia y otros aparecen situados en los alrededores, en las proximidades de un vehículo militar.

"Todo niño que ve a diario un enorme monumento que glorifica a los asesinos de judíos soñará con convertirse en terrorista", ha dicho Sukkot en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha adjuntado el vídeo de sus acciones.

Así, ha recalcado que durante las últimas semanas ha reclamado "en numerosas ocasiones" al Ejército que "retire los monumentos terroristas en la región como parte de la guerra contra el terrorismo". "Espero que esto pase cuanto antes", ha dicho, antes de defender sus acciones y reseñar que "el apoyo al terrorismo no tiene cabida en el Estado de Israel".

Tras la publicación del vídeo, el Ejército de Israel ha confirmado que el desplazamiento de Sukkot a Madama contaba con autorización, si bien ha enunciado que el parlamentario y sus asesores actuaron "de forma engañosa y manipuladora" al destruir el monumento, que incluye nombres de palestinos muertos durante la Primera y la Segunda Intifada y en combates en 1968.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han sostenido que el parlamentario presentó el 12 de agosto una petición para realizar "una gira de monumentos" en varias localidades de Cisjordania, un desplazamiento acometido a primera hora del día "bajo la seguridad de tropas de las FDI, desviadas de sus deberes para esta misión".

"Contrariamente a lo acordado, los participantes actuaron de forma engañosa y manipuladora, sin autorización y en total violación del plan aprobado, y comenzaron a demoler uno de los monumentos conmemorativos en la aldea de Madama", ha puntualizado, según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

En esta línea, ha recalcado que las tropas notificaron a sus comandantes las acciones de Sukkot durante el incidente, tras lo que recibieron orden de poner fin a este desplazamiento y sacar al parlamentario y sus asesores del lugar, sin explicar por qué se dio autorización para el viaje del ultraderechista a Cisjordania.

"Las FDI consideran grave la conducta y la falta de coordinación por parte del parlamentario y las ven como una explotación de la seguridad proporcionada por las fuerzas de seguridad para un abuso total de autoridad", ha reiterado, antes de defender que sus fuerzas "demuelen de forma regular memoriales y símbolos de incitación".

CRÍTICAS DE NETANYAHU

A las críticas se ha sumado la oficina de Netanyahu, que ha apuntado que "las FDI son la autoridad soberana en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania-- y son responsables de implementar las decisiones de la dirección política".

"Tomarse la ley por la mano, especialmente por parte de funcionarios públicos, es algo inaceptable e interfiere con la capacidad de las FDI de centrarse en sus misiones contra el terrorismo y la incitación", ha apostillado en un mensaje publicado en hebreo a través de redes sociales.

Por contra, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich --también miembro de Sionismo Religioso--, ha salido parcialmente en defensa de Sukkot y ha remarcado que "el Estado de Israel debió haber desmantelado hace mucho el monumento terrorista que ensalza al despreciable terrorista responsable del asesinato de cuatro judíos", en referencia a Yaman Tayeb Alí Faraj, uno de los nombres recogidos en el memorial y acusado de un ataque en 2003.

"De igual modo, existen decenas de otros monumentos al terrorismo en toda Judea y Samaria que deben ser destruidos hoy mismo por las FDI, y solo por ellas", ha dicho, criticando veladamente a Sukkot por sus acciones, si bien ha hecho hincapié en redes sociales en que "lo que debería preocupara a todos es la precipitación de los izquierdistas a la hora de condenar a Sukkot en lugar de al terrorismo en sí mismo".

Smotrich ha acusado por ello a la oposición de "planear la formación de un Gobierno con partidarios manifiestos del terrorismo, evacuar los asentamientos (...) y establecer un Estado de terror en el corazón de nuestra tierra", de cara a las elecciones parlamentarias previstas para el 27 de octubre, en las que Netanyahu aspira a reeditar su coalición con ultraderechistas y ultraortodoxos, ante las pocas posibilidades de una mayoría absoluta del Likud.