El Parlamento de Bulgaria aprueba el nuevo Gobierno encabezado por el expresidente Rumen Radev

Archivo - El presidente de Bulgaria, Rumen Radev - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Bulgaria ha aprobado este viernes el nombramiento del nuevo Gobierno encabezado por el expresidente del país Rumen Radev, quien se convertirá ahora en el primer ministro del país tras ganar las elecciones legislativas del pasado 18 de abril de la mano de la coalición Bulgaria Progresista.

El nuevo Gabinete, que ha contado con el apoyo de 122 diputados, frente al voto en contra de otros 70 y 36 abstenciones, contará con cuatro vice primeros ministros y un total de 18 ministros, según informaciones recogidas por la agencia de noticias BTA, que indica que Velislava Petrova será la ministra de Exteriores y Dimitar Stoyanov el titular de Defensa.

Radev, que se ha dirigido a la Cámara, ha instado a sacar adelante una "cooperación eficaz entre los poderes ejecutivo y legislativo ante los desafíos mundiales actuales y la grave crisis energética". Así, ha apostado por "revertir la tendencia al alza de los precios, combatir la inflación y sacar adelante el presupuesto estatal", entre otras medidas.

Además, ha prometido "desmantelar el modelo oligárquico" y "restaurar la justicia" en Bulgaria. También ha instado a "preservar la paz" y evitar que el país "se vea arrastrado a conflictos".

La coalición que lidera Rudev se impuso en estos comicios, los octavos en cinco años, con el 44% de los votos, logrando 131 escaños de una Asamblea Nacional búlgara que dispone de 240, siendo la primera vez en los últimos 29 años que una fuerza política logra suficiente fuerza parlamentaria para gobernar en solitario, sin necesidad de otros socios.

"Los ciudadanos búlgaros han puesto fin a la crisis política. Los resultados de las últimas elecciones demostraron la voluntad de contar con instituciones estables, con libertad, democracia y justicia", remarcó el jueves Radev en el acto de entrega de su propuesta de gobierno a la jefa de Estado, Iliana Yotova.