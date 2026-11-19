La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en una rueda de prensa en la capital de Austria, Viena, el 16 de noviembre de 2026 (archivo) - Helmut Fohringer/APA/dpa

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Dinamarca ha aprobado este jueves el acuerdo a nivel de seguridad y defensa alcanzado con Estados Unidos, que expande la presencia militar estadounidense en Groenlandia, una vez que fue respaldado por el legislativo del archipiélago a principios de noviembre.

La votación se ha saldado con 109 votos a favor y ninguno en contra, además de 70 abstenciones, según un comunicado publicado por el propio Parlamento. Del total de parlamentarios del Partido Socialdemócrata de la primera ministra, Mette Frederiksen, 24 han votado a favor, mientras que catorce se han abstenido, incluida la jefa del Gobierno.

"Con la votación de hoy, el Folketing --nombre oficial del Parlamento danés-- da su consentimiento al acuerdo entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos, el cual modifica y complementa un acuerdo sobre la defensa de Groenlandia que data de 1951", ha señalado.

Así, ha recalcado que el Gobierno puede ahora enviar "una notificación oficial" a Estados Unidos sobre que el acuerdo ha recibido el respaldo de los parlamentos groenlandés y danés. "Con ello, el proceso de ratificación del acuerdo queda completado y el acuerdo adquiere carácter jurídicamente vinculante", ha zanjado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó tras la firma del acuerdo que el mismo permitirá a Washington asumir de forma permanente el control de la seguridad y de otras necesidades estratégicas de la isla ártica, mientras que Frederiksen describió la rúbrica como un nuevo punto de inflexión en la relación entre las partes.

El acuerdo mantiene formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación, al tiempo que contempla un refuerzo de la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, tras meses de tensiones por las exigencias de Trump, que llegó a amenazarse con hacerse con la isla por la fuerza apelando a motivos de seguridad nacional.