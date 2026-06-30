El Parlamento de Hungría aprueba disolver la oficina creada por Orbán para investigar a entidades extranjeras

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, en rueda de prensa en Budapest. - Europa Press/Contacto/David Balogh

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Hungría ha aprobado este martes la disolución de la Oficina para la Protección de la Soberanía, una entidad creada por el anterior Ejecutivo de Viktor Orbán con el objetivo declarado de proteger la autodeterminación política, económica y cultural de Hungría y que en la práctica señalaba a entidades y organizaciones por supuesta injerencia extranjera.

"A propuesta del TISZA, el Parlamento decidió: la Oficina de Protección de la Soberanía queda disuelta. Camarada, fin", ha señalado el actual primer ministro húngaro, Péter Magyar, en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, el nuevo líder húngaro ha puesto punto final a la polémica oficina controlada por el Gobierno magiar, en su intento de desmantelar las estructuras creadas durante los años de Orbán en el Gobierno y que le costaron continuos choques con la Comisión Europea por las implicaciones sobre los derechos y libertades.

La entidad estaba en el punto de mira por denuncias sobre la restricción de derechos democráticos fundamentales y sus críticos denunciaban que en la práctica era un instrumento del Fidesz, el partido de Orbán, para intimidar a figuras disidentes y organizaciones de la sociedad civil húngara con el pretexto de repeler injerencia extranjera.