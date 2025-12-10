El Parlamento de México aprueba la prohibición "total" de vapeadores y cigarrillos electrónicos

Archivo - Cigarrillos electrónicos en una tienda especializada - Europa Press/Contacto/Donat Sorokin - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de México ha aprobado este martes la prohibición total de los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos equivalentes, estableciendo penas de prisión de hasta ocho años por su comercialización.

La norma ha salido adelante con 324 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones en una cámara de mayoría oficialista, que ha dado así 'luz verde' a un dictamen, "que deriva de una iniciativa presentada" por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, según recoge el órgano legislativo en su página web.

Los diputados han materializado así una reforma constitucional imponiendo penas "de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a 2.000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización", esto es, entre 11.314 pesos y 226.280 pesos (unos 534 a 10.686 euros).

Así, quedan prohibidas "la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro" de estos aparatos, así como "todos los actos de publicidad o propaganda para que se consuman (...) a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación".

La Cámara de Diputados ha legislado de este modo al considerar "el vapeo como una amenaza a la salud pública" y con el objetivo de "disminuir la dependencia a su uso", si bien el diputado oficialista Pedro Mario Zenteno ha asegurado que "no se sancionará al consumidor individual" de vapeadores.

"Quiero subrayar con toda claridad: no se sancionará al consumidor individual. La sanción recae únicamente en quienes pretenden adquirir estos dispositivos con fines de comercialización, distribución o lucro", ha señalado en declaraciones recogidas por el diario 'El Sol de México', al tiempo que ha calificado la reforma como "un paso histórico" y una "transformación profunda" en la protección a la salud pública.