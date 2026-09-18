El Parlamento de Suecia encarga a la socialdemócrata Andersson formar nuevo gobierno

Archivo - La líder de los socialdemócratas suecos, Magdalena Andersson - Ninni Andersson/Government Offices of Sweden / Xin

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Suecia, el Riksdag, ha encargado este viernes a la líder del Partido Socialdemócrata, Magdalena Andersson, que forme Gobierno tras la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias del pasado domingo y la posterior dimisión del primer ministro Ulf Kristersson.

"Todos los líderes de los partidos han afirmado, con distintos grados de entusiasmo, que tiene sentido que Magdalena Andersson reciba el mandato para las conversaciones exploratorias", ha anunciado el presidente de la cámara, Andreas Norlén, en una rueda de prensa celebrada tras un encuentro con representantes de los ocho partidos que cuentan con escaños en el Parlamento.

Andersson, que ya ocupó el cargo de primera ministra entre 2021 y 2022, ha señalado en sus redes sociales que acepta el encargo con "gran humildad" y ha emplazado a "todas" las formaciones a "dejar de lado las tácticas partidistas y dar prioridad a Suecia y al pueblo sueco", habida cuenta de que el bloque encabezado por los socialdemócratas está dividido en diversas cuestiones.

"Le he recalcado al presidente (Norlén) que quiero liderar Suecia con un nuevo espíritu de cooperación y buscar amplias colaboraciones", ha agregado la política.

De acuerdo a las informaciones de la cadena estatal SVT, no existe un plazo límite para que Andersson presente su gobierno ante el nuevo Riksdag, que tiene previsto reunirse el próximo 28 de septiembre para elegir a su nuevo presidente.

Cualquier persona que no cuente con una mayoría absoluta en su contra puede ser elegida para dirigir el Gobierno. Sin embargo, si más de la mitad de los diputados votan en contra de la propuesta, se iniciará la búsqueda de un nuevo candidato a primer ministro.

Según los resultados de las elecciones del domingo, con el 100% del voto escrutado, el bloque de cuatro partidos encabezados por los socialdemócratas de Andersson cuentan con una mayoría ajustada de 176 escaños de un total de 349 que tiene el Riksdag.

Mientras, el bloque conservador --formado por el anterior Gobierno tripartito y los populistas de derecha-- sufrió una derrota al obtener 173 asientos en el Parlamento, lo cual forzó al primer ministro Ulf Kristersson a presentar su dimisión.