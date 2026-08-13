El Parlamento de Suecia reduce a los 14 años la edad de responsabilidad penal

Archivo - Bandera de Suecia - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Suecia ha aprobado este jueves reducir la edad de responsabilidad de los 15 actuales a los 14 años y aumentar la pena máxima que pueden recibir los menores de edad hasta los 18 años de cárcel.

La iniciativa, que ha salido adelante con 281 votos a favor --tanto del Ejecutivo como de la oposición socialdemócrata-- y 66 en contra, rebaja en un año la edad de criminalidad "para los delitos graves por un período de cinco años".

Además, la medida incrementa en cuatro años la pena máxima para los delitos cometidos por menores de edad --18 años--, lo que implica que estos jóvenes que podían ser condenados con hasta 14 años de prisión, podrán recibir penas de hasta 18 años de cárcel.

El Riksdag ha aprobado así la propuesta del Gobierno sueco para "endurecer las normas para los delincuentes juveniles", reza la página web del Parlamento, que apunta a una "necesidad surgida ante el gran aumento de la delincuencia grave entre los jóvenes".

La medida entrará en vigor el próximo 10 de septiembre, apenas tres días antes de las elecciones legislativas previstas en el país nórdico.

El Ejecutivo actual, formado por una coalición de partidos de derecha y respaladado por el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), ha hecho de la lucha contra la delincuencia su prioridad desde que llegó al poder en 2022, llegando a plantear reducir la edad mínima de responsabilidad penal hasta los 13 años, una propuesta que retiró por falta de apoyos.