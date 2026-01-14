El Parlamento de Ucrania aprueba el nombramiento de Mijailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa

Archivo - Mijailo Fedorov, ministro de Defensa de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut - Archivo

Se amplía la ley marcial hasta el 3 de febrero de 2026

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PREESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este miércoles la nominación de Mijailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa por 277 votos a favor, después de que en la víspera no lograra el consenso necesario. Remplaza a Denis Shmigal, quien irá a ocupar la cuestionada cartera de Energía por los últimos casos de corrupción.

En su primer discurso como titular de Defensa, Fedorov ha anunciado que entre sus primeras medidas estará la realización de una auditoría tanto en el Ministerio como en las Fuerzas Armadas con el fin de sanear las cuentas y lograr una mejor protección financiera de los militares y actuales combatientes.

Fedorov ha asegurado que hereda un Ministerio con un déficit de 300.000 millones de grivnas (casi 6.000 millones de euros) y que entre las prioridades están también una reforma del Ejército, mejorar las infraestructuras en el frente y hacer económicamente imposible para Rusia continuar con la guerra.

Con el inicio de 2026, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció remodelaciones en el Gobierno, más sin duda tras el grave caso de corrupción en el Ministerio de Energía, en el que estuvieron involucrados algunos de sus socios más destacados, como su mano derecha Andrei Yermak, jefe de la oficina presidencial.

De igual forma, el presidente Zelenski ha renovado la dirección de la Guardia Fronteriza, del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), así como de varias gobernaciones locales.

NUEVA PRÓRROGA DE LA LEY MARCIAL

Por otro lado, el Parlamento ucraniano también ha aprobado la nueva propuesta por Zelenski para prorrogar la ley marcial, así como la movilización general, que estarán vigente a partir de ahora por lo menos hasta el 3 de febrero de 2026.

Con esta son ya una veintena de veces las que el Parlamento saca adelante una nueva ampliación de la ley marcial, a medida que continúan los combates en Ucrania, especialmente en las zonas ubicadas en el este del país, en donde Rusia ha logrado hacerse con gran parte de estos territorios.