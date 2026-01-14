Muere una persona en un ataque con drones por parte de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don

Archivo - Imagen de archivo de los daños causados por un dron en Moscú - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este miércoles a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don, capital de la región de Rostov (oeste), segun han denunciado las autoridades de Rusia.

El alcalde de Rostov del Don, Alexander Skriabin, ha afirmado a través de su cuenta en Telegram que "el ataque enemigo de la pasada noche ha dejado un muerto", antes de agregar que las autoridades trabajan ahora para identificar a la víctima.

Asimismo, ha apuntado que el ataque ha causado daños en "múltiples edificios de apartamentos" y ha subrayado que los restos de los aparatos interceptados han provocado un incendio en una "zona industrial".

Skriabin ha anunciado además la declaración del "estado de emergencia" en el distrito en el que se han registrado los daños, al tiempo que ha afirmado que se crearán comisiones para "calcular los daños" de cara al pago de compensaciones y ayudas a los damnificados.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que los sistemas de defensa aérea han derribado más de 50 drones lanzados por Ucrania durante las últimas horas, incluidos 25 en la región de Rostov y 19 en Stavropol.

A ellos se suman cinco aparatos aéreos no tripulados destruidos en Briansk, uno en Bélgorod, Krasnodar y Kursk, respectivamente, y tres en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.