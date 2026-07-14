El Parlamento de Ucrania aprueba prorrogar la ley marcial y la movilización general por la invasión rusa

Archivo - Una bandera ucraniana ondea durante una manifestación con motivo del tercer aniversario de la invasión armada rusa a gran escala contra Ucrania, en la Puerta del Sol, a 22 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes una nueva prórroga de la ley marcial y la movilización general decretadas a raíz de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con lo que estas medidas estarán en pie hasta al menos el 31 de octubre.

La Verjovna Rada (Rada Suprema) ha indicado en un breve comunicado que "el período de movilización general en Ucrania se ha prorrogado a partir del 2 de agosto de 2026 por 90 días, debido a la continua agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania", a propuesta del presidente del país, Volodimir Zelenski.

Asimismo, ha destacado que la ley marcial será igualmente prorrogada desde esa misma fecha, un paso que "contribuirá a la adopción de las medidas necesarias para repeler la agresión armada, garantizar la seguridad nacional y eliminar las amenazas a la independencia del Estado de Ucrania y a su integridad territorial".

Rusia ha obtenido durante los últimos meses avances territoriales en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea. Estos pasos no han sido reconocidos por la comunidad internacional.