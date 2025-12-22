El Parlamento de Ucrania forma un grupo de trabajo para "estudiar rápidamente" la posible celebración de presidenciales

Archivo - Entrada del Parlamento de Ucrania, la Rada Suprema, en la capital, Kiev (archivo) - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha formado este lunes un grupo de trabajo para "estudiar rápidamente" la posible celebración de elecciones presidenciales a pesar de que la ley marcial impuesta a raíz de la invasión rusa, lanzada en febrero de 2022, se encuentra aún en vigor.

David Arajamia, jefe del bloque parlamentario del partido Servidor del Pueblo del presidente, Volodimir Zelenski, ha subrayado en su cuenta en Telegram que "en línea con un acuerdo previo, se ha formado un grupo de trabajo en la Rada Suprema para estudiar rápidamente la posible celebración de elecciones presidenciales durante la ley marcial".

Así, ha subrayado que las discusiones serán abordadas entre integrantes de varias comisiones del Parlamento y "con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios, la comisión electoral y organizaciones públicas sobre asuntos electorales", sin que por ahora haya fecha fijada para las mismas.

La decisión ha llegado unas dos semanas después de que Zelenski asegurara que está listo para celebrar elecciones si se dan las condiciones de seguridad y se acometen cambios en la legislación para que tengan lugar bajo la ley marcial, después de las críticas en este sentido por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Zelenski fue elegido en 2019 para un mandato que expiró en abril de 2024.

"He oído insinuaciones de que nos aferramos al poder o de que yo personalmente me aferro a la Presidencia, y que por eso la guerra no termina. Para ser sincero, esto es una narrativa completamente falsa", sostuvo, antes de pedir a Washington y sus socios europeos, aludiendo a que si se dan las garantías necesarias se podrían celebrar comicios en un plazo de dos o tres meses.

Trump había subrayado previamente en una entrevista a 'Politico' que "hace mucho" que no hay elecciones en Ucrania tras los reiterados aplazamientos a causa de la invasión rusa. "Creo que es el momento", aseguró, al tiempo que reseñó que las autoridades ucranianas "están usando la guerra para no celebrar elecciones".

"Creo que los ucranianos deberían tener esta opción. Quizá Zelenski ganaría. No sé quién ganaría, pero hace mucho que no celebran elecciones", esgrimió. "Hablan sobre una democracia, pero llega un punto en el que ya no es una democracia", zanjó, en medio de los contactos internacionales para sacar adelante un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.