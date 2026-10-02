El Parlamento de Ucrania registra la reforma de la ley de derechos educativos de la minoría húngara

Archivo - Traducción al español Julia Klöckner interviene en la Rada Suprema, convirtiéndose en la primera representante de Alemania en dirigirse al Parlamento ucraniano. Sentado detrás de ella, a la izquierda, se encuentra Ruslan Stefanchuk. - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania registró este jueves la reforma de la ley de derechos educativos de la minoría húngara en el país, que permitirá recibir clases en húngaro, uno de los temas que ha complicado recientemente las relaciones con Budapest y que en última instancia era un obstáculo a su adhesión a la Unión Europea.

La propia Rada Suprema ucraniana ha informado del registro de la modificación de "determinadas leyes de Ucrania relativa a la garantía de los derechos educativos de los pueblos indígenas de Ucrania y de las personas pertenecientes a las minorías nacionales".

El paso ha sido aplaudido por el primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien ha celebrado el registro "tras semanas de consultas". Según ha dicho, el proyecto de ley está destinado "a reforzar los derechos educativos de la minoría nacional húngara".

"Todo el mundo tiene derecho a recibir educación en su lengua materna, y esperamos que estos derechos sean plenamente respetados y garantizados en la práctica", ha valorado Magyar en un mensaje en redes sociales.

Durante el verano Ucrania y Hungría han mantenido contactos para resolver esta disputa, que enfrentó especialmente al ex primer ministro Viktor Orbán con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Con la llegada de Magyar, y en un ámbito de mayor cooperación, Kiev y Budapest han acercado posturas para resolver esta cuestión que ha perjudicado las relaciones bilaterales y obstaculizado el camino europeo de Ucrania. "Los húngaros que viven en Ucrania no piden más que derechos fundamentales", afirmó el nuevo primer ministro húngaro el pasado junio cuando pidió "no armar un gran revuelo" y trabajar para cerrar un acuerdo.