El Parlamento ucraniano aprueba el nombramiento de Jmara como nuevo ministro de Defensa

Archivo - El nuevo ministro de Defensa ucraniano, Yevheni Jmara. - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento ucraniano ha confirmado este martes el nombramiento de Yevheni Jmara como nuevo ministro de Defensa en sustitución de Mijailo Fedorov, quien dejó el cargo en julio tras apenas seis meses y en medio de una enorme polémica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y los mandos militares.

Con 312 votos a favor, Jmara ha sido confirmado por la Rada Suprema ucraniana en el puesto en el que fue nominado por Zelenski, quien ha celebrado el apoyo recabado por el nuevo ministro, que previamente se desempeñaba como jefe del Servicio de Seguridad (SBU).

Junto a Jmara, ha sido confirmado en el puesto el titular de Exteriores, Andri Sibiga, en el marco de la aprobación de la remodelación del Ejecutivo tras la última crisis de Gobierno, con la salida de la primera ministra Yulia Sviridenko y la llegada de Serhi Koretski.

"Estoy agradecido a los diputados por apoyar a Andri Sibiga para el cargo de ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania y a Yevheni Jmara para el cargo de ministro de Defensa de Ucrania. Las tareas para ambos ministros son absolutamente claras: Ucrania necesita más fuerza. Y la tendrá", ha valorado Zelenski en un mensaje en redes sociales.

La salida de Fedorov ha estado marcado por la polémica, después de que se atribuyera su cese a las conocidas diferencias con el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Oleksandr Sirski, que también fue cesado tras el choque.

En todo caso, el popular exministro ha recabado apoyo en estas semanas para ser restituido en el puesto y se percibe como un posible rival político de Zelenski en un futuro, después de que haya reclamado un "mecanismo legal, seguro y realista" para que Ucrania celebre elecciones en el contexto de la invasión rusa.