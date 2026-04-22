El Parlamento de Venezuela crea una comisión para "transformar" el sistema judicial

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MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha anunciado la creación de una comisión para "transformar" el sistema judicial venezolano, una medida con la que los diputados esperan allanar el camino para que el país se convierta en un lugar de "verdadera paz y justicia".

Para ello, ya han sido nombrados los diputados que conforman la Comisión Preliminar, que ha sido la encargada de determinar la formación del Comité de Postulaciones Judiciales, ahora presidido por Giuseppe Alessandrello, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tal y como ha informado la propia Asamblea Nacional en un comunicado.

Alessandrello ha explicado que, una vez conformado el Comité de Postulaciones Judiciales, se inicia el proceso de "convocatoria, evaluación, revisión y, fundamentalmente, la selección de los magistrados". "El deber de la Comisión Preliminar y del Comité de Postulaciones Judiciales es hacer que el proceso sea público, transparente, y apegado a la normativa legal", ha subrayado.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado la importancia de esta medida y ha vuelto a llamar a la unidad de la población en "plena fase de reforma" del nuevo sistema judicial, que se enmarca en su periodo como mandataria, iniciado tras la captura en enero del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, durante la operación militar estadounidense que tuvo lugar a principios de año.

Rodríguez ha apuntado que las medidas adoptadas estarán supervisadas por la Comisión de la Revolución por la Justicia, presidida por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el Programa de Convivencia Democrática y para la Paz, según el diario 'El Universal'. Además, ha destacado que la justicia "debe prevalecer" como la principal "virtud republicana" y garantizar "el porvenir del país como nación independiente, libre y soberana".