El Partido Comunista de China expulsa a tres diputados acusados de corrupción en plena purga de la cúpula militar

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Comunista de China (PCCh) ha anunciado la expulsión de tres diputados relacionados con las Fuerzas Armadas en plena ola de ceses a medida que avanza la purga en el seno de la cúpula militar del país, cuyo máximo general ha sido acusado de "pisotear" al presidente chino, Xi Jinping.

A medida que avanzan las pesquisas contra Zhang Youxia, el general de mayor rango de China, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China ha decidido tomar la medida, si bien no ha dado más detalles al respecto. Así, ha explicado que los diputados --procedentes de la industria militar, aeroespacial y nuclear-- están siendo investigados, según informaciones del diario 'South China Morning Post'.

De momento, las autoridades no se han pronunciado sobre esta decisión, pero durante los últimos días ha trascendido que ninguno de los tres parlamentarios ha acudido a reuniones importantes del partido.

La expulsión de Zhang fue sucedida la semana pasada por la del jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli, también acusados de "socavar" la autoridad del presidente chino. Este caso es especialmente importante por dos motivos: se trata del oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder.

El propio Xi ha pedido en repetidas ocasiones al Ejército luchar contra la corrupción y ha lamentado que este tipo de acciones "amenazan la fuerza vital y la combatividad del Partido Comunista de China". "Mientras existan condiciones favorables para la corrupción, la lucha contra ese mal no puede interrumpirse ni un solo minuto", ha aseverado.