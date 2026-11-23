Archivo - La nueva promoción de diputados de Estados Unidos para el 120.º Congreso posa para una foto de grupo en la escalinata este del Capitolio, en Washington DC. - Andrew Thomas-Cnp For Ny Post / Zuma Press / Europ

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata de Estados Unidos se ha asegurado al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes tras las elecciones legislativas de medio mandato ('midterms') celebradas el pasado 3 de noviembre, lo que supone la mayor mayoría parlamentaria lograda por cualquier formación en la Cámara Baja estadounidense en lo que va de siglo y el mejor resultado demócrata desde 1992.

El umbral de los 258 asientos se alcanzó este domingo tras confirmarse la victoria del candidato demócrata Chuck Hubbard frente a la congresista republicana Virginia Foxx en Carolina del Norte después de un recuento.

Con este resultado, los demócratas suman una ganancia neta de 44 escaños respecto a la legislatura anterior, superando los 257 que obtuvieron en 2008 con la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca e igualando la cifra registrada en 1992 durante la primera victoria presidencial de Bill Clinton.

A falta de adjudicarse cuatro circunscripciones pendientes --una en Minnesota, otra en Tennessee y dos en Luisiana--, el Partido Republicano queda relegado a un mínimo de 173 representantes, uno de sus registros más bajos en décadas.

La amplia mayoría en la Cámara de Representantes, sumada al control del Senado donde los demócratas han asegurado 56 de los 100 escaños, configura un escenario de gobierno dividido para los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Ante este nuevo equilibrio legislativo, Trump ha advertido este domingo de que será "muy difícil trabajar" con un Congreso controlado por la oposición demócrata y ha personalizado sus críticas en el portavoz demócrata en el Senado, Chuck Schumer, a quien ha calificado en redes sociales de "gran fracaso como líder, uno de los peores de la historia".

Este mensaje contrasta con el tono empleado por el propio mandatario apenas un día antes en una entrevista concedida a la cadena Fox News, en la que planteó la posibilidad de alcanzar una colaboración "histórica" con los demócratas en ámbitos como la sanidad, llegando a sugerir que su Administración podría lograr mejores resultados legislativos así que con "una mayoría muy pequeña de los republicanos".