El Partido Demócrata del Kurdistán se ausentará de la votación para elegir al presidente de Irak este sábado

Archivo - El presidente del Parlamento iraquí, Haibat al Halbusi - -/Iraqi Parliament/dpa - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata del Kurdistán (PDK), liderado por Masud Barzani, ha anunciado este viernes que su bloque parlamentario no acudirá a la votación este sábado en el Parlamento para elegir a un presidente del país en medio de las tensiones existentes entre los dos partidos kurdos para concretar al candidato para el puesto.

"Hemos decidido no participar en la sesión de mañana y afirmamos que cualquier paso en ausencia del consenso nacional no contribuirá más que a complicar el panorama político y empujarlo hacia lo desconocido", ha señalado el bloque de la formación política en un comunicado difundido en redes sociales.

El partido ha indicado que los intentos de celebrar la sesión "e imponer un 'fait accompli'" sin atender al "consenso", representan un "peligroso retroceso respecto a los entendimientos constitucionales sobre los que se ha construido el proceso político en el país".

"El cargo de presidente de la República y la designación del primer ministro son dos cuestiones nacionales indivisibles, y deben abordarse como un conjunto integrado, dentro de un marco de consenso y diálogo serio e integral, y no marginando a socios clave ni imponiendo candidatos sin acuerdo previo", ha argüido.

El Parlamento eligió en diciembre a Haibat al Halbusi como presidente del organismo, si bien las discrepancias entre el PDK y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK) han impedido hasta ahora elegir a un candidato a presidente del país tras las elecciones parlamentarias que se saldaron con la victoria de la coalición encabezada por el primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani.

En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.