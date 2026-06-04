El partido gubernamental de Corea del Sur vence en las elecciones locales pese a que la oposición retiene Seúl

Oh Se Hoon, alcalde de Seul, tras ser reelegido en las elecciones locales de este miércoles en Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Jintak Han

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Democrático de Corea del Sur, formación gubernamental y que cuenta con la mayoría parlamentaria, ha salido reforzado de las elecciones locales celebradas este miércoles en el país, ganando en la mayoría de ciudades, incluyendo Busan, hasta ahora un baluarte conservador, pese a que no ha logrado asaltar la capital, Seúl, donde el actual regidor ha conseguido un quinto mandato.

El partido del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, ha logrado ganar en 12 de las principales 16 alcaldías y gobernaciones que estaban en juego en las elecciones, en las que destaca el triunfo de Choo Mi Ae en la provincia de Gyeonggi, lo que la convertirá en la primera política que dirige la región más poblada y que rodea a la capital.

Mientras, en Busan, segunda ciudad más grande del país, el partido oficialista ha logrado un triunfo por la mínima y su candidato, Jeon Jae Soo, pone fin a ocho años de mandato del conservador Partido del Poder Popular.

El partido opositor en todo caso retiene Seúl, después de que el alcalde Oh Se Hoon haya dado la vuelta a las encuestas que le eran contrarias y haya asegurado un quinto mandato, el tercero consecutivo al frente del Ejecutivo de la capital, tras ganar por un punto al candidato del Partido Democrático.

Respecto a las elecciones parciales al Parlamento, con 14 escaños en liza, el Partido Democrático se ha hecho con nuevo asientos, por cuatro del Partido del Poder Popular y uno que ha logrado un candidato independiente. Pese a la victoria, el resultado es un pequeño revés para la formación oficialista ya que contaba hasta ahora con 13 de los escaños por lo que retrocede posiciones en la Asamblea Nacional aunque sigue manteniendo la mayoría.

En un mensaje presidencial, Lee ha dado la enhorabuena a los políticos elegidos y en todo caso ha mandado un mensaje de unidad insistiendo en que una vez los comicios han pasado espera que la clase política "unan fuerzas para mejorar las condiciones de vida de la población, promover un desarrollo regional equilibrado y fomentar la unidad nacional".