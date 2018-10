El partido de Kuczynski acusa a Keiko Fujimori de "carecer de autoridad moral" para solicitar la renuncia del presidente

Publicado 08/03/2018 3:37:02 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Peruanos por el Kambio (PPK) Salvador Heresi ha acusado a la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de "carecer de autoridad moral" para solicitar la salida del poder del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, dado que ha demostrado no estar capacitada para estar al frente de un partido político.

Heresi ha señalado que Fujimori no ha sido capaz de mantener unida la formación opositora. "Si no pudo mantener unido su partido no puede pedir a un presidente renunciar. Me parece fuera de foco y carente de autoridad moral", ha aseverado.

Asimismo, ha manifestado que la líder de Fuerza Popular no ha "considerado los problemas que tiene dentro de su propia organización política", de cuya bancada han renunciado diez diputados en el último mes, entre ellos su hermano Kenji Fujimori.

Kenji anunció a principios de febrero que formaría un nuevo partido político y que apoyaría al presidente en el marco de la creciente crisis política que vive el país.

Fujimori ha solicitado este miércoles a Kuczynski que se retire para no tener que enfrentarse a una nueva moción de censura, tal y como está planeando la oposición en el Congreso, según ha recogido el diario local 'El Comercio'.