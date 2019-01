El Partido Laborista lanza una moción de censura contra May tras el 'no' del Parlamento al acuerdo del Brexit

Actualizado 15/01/2019 21:27:43 CET

LONDRES, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, ha anunciado una moción de censura contra el Gobierno de Theresa May, después de que el Parlamento haya rechazado este martes el acuerdo sobre el Brexit negociado con la UE.

Corbyn ha argumentado que May ha protagonizado la peor derrota que ha sufrido un Gobierno británico en Westminster desde los años 20. "El veredicto es absolutamente concluyente", ha dicho, según informa BBC.

Además, ha reprochado a la 'premier' que "en los últimos dos años solo ha tenido una prioridad: el Partido Conservador".

La líder del Partido Conservador de la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha indicado que el debate sobre la moción de censura tendrá lugar el miércoles y se prolongará hasta las 19.00 (hora local), tras lo cual se producirá la votación.

Si la moción de censura fuera aprobada, podría conformarse un Gobierno alternativo del Partido Conservador, lo que obligaría a May a dimitir. En el caso de que no fuera así, el actual Gobierno tendría un plazo de 14 días para ganarse la confianza del Parlamento. Si no lo consiguiera, habría elecciones anticipadas.

El Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte, que apoya al Gobierno de May pero ha votado en contra del acuerdo del Brexit, apoyará a la primera ministra en la moción de censura, según ha anunciado su portavoz, Sammy Wilson.