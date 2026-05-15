El Partido Laborista permite al alcalde del Gran Mánchester presentarse a las elecciones y regresar al Parlamento

El primer ministro británico, Keir Starmer - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano del Partido Laborista, ha dado este viernes su aprobación para que el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, pueda presentarse a las elecciones parciales de Makerfield, superando así un primer obstáculo en su intento por ganar un escaño en el Parlamento y, eventualmente, disputarle el liderazgo al primer ministro británico, Keir Starmer.

"El órgano rector del Partido Laborista, el Comité Ejecutivo Nacional (NEC), ha autorizado hoy a Andy Burnham a presentarse como candidato en las próximas elecciones parciales por la circunscripción de Makerfield", ha confirmado un portavoz de la formación a 'The Guardian'.

De acuerdo a este diario, Burham habría recibido 'luz verde' incluso antes de presentar su solicitud al Comité, dado que sus miembros habrían acordado por correo electrónico aprobar cualquier exención por parte de este alcalde en ejercicio. "Independientemente de la opinión que se tenga sobre los recientes acontecimientos en el partido, tenemos esta elección parcial y él es nuestra mejor opción para ganarla, así que debemos apoyarlo", ha señalado al mismo medio uno de los integrantes del NEC.

Una vez obtenido el escaño --tarea que se antoja difícil debido al empuje del ultranacionalista Reform UK en la circunscripción de Makerfield--, Burnham tendrá que contar con el apoyo de al menos 81 diputados laboristas para forzar una elección dentro del Partido Laborista.

"Se necesita un cambio mucho mayor a nivel nacional si se quiere que la vida cotidiana vuelva a ser asequible. Por eso, busco el apoyo de la gente para regresar al Parlamento: para llevar el cambio que hemos traído al Gran Mánchester a todo Reino Unido y hacer que la política funcione correctamente para la gente", expresó el alcalde en redes sociales en un mensaje difundido en la víspera.

La última crisis interna en Reino Unido llega después del desplome de los laboristas en los comicios locales el pasado 7 de mayo en los que ganó terreno la formación liderada por Nigel Farage, y se hicieron paso los Verdes en algunas circunscripciones en la capital, Londres.

Por el momento, Starmer se resiste a sus detractores y ha descartado dimitir, alegando que ese paso solo ahondaría el "caos" político en el país, pese a que en la última semana han dimitido al menos cuatro miembros de su Gobierno para forzar un cambio de liderazgo.