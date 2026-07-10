El partido de Orbán protesta contra la enmienda de Magyar a la Constitución húngara para destituir al presidente Sulyok

Archivo - El presidente húngaro, Tamas Sulyok (izquierda), felicita a Peter Magyar por su elección como primer ministro de Hungría - Europa Press/Contacto/David Balogh - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones de derecha húngaras Fidesz, del ex primer ministro Viktor Orbán, y el Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP) han liderado este jueves una manifestación en el Palacio de Sándor, sede y residencia oficial de la Presidencia del país, para protestar contra lo que han calificado como la "construcción de la dictadura de Tisza", partido liderado por el primer ministro actual, Peter Magyar, y su amplia enmienda constitucional, que incluye la destitución del presidente Tamás Sulyok, némesis de Magyar.

"La enmienda a la Ley Fundamental, planeada por el Gobierno de Tisza, supone la destrucción del Estado de derecho húngaro", ha denunciado en el acto celebrado bajo el lema "Alto a la arbitrariedad" el expresidente János Áder, quien ocupó el Palacio de Sándor durante diez años de gobierno de Orbán.

Alegando, según ha recogido la agencia húngara MTI, que la aprobación de tal medida no conduce a la seguridad jurídica, sino a la anarquía, Áder ha espetado que, de implementarse la norma, "en Hungría puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento y a cualquiera".

Al hilo, ha argumentado que el jefe de Estado "puede ser destituido mediante juicio político, pero Tamás Sulyok no ha cometido ninguna violación de la ley, por lo que la facción de Tisza carece de fundamento para iniciar dicho procedimiento".

Áder, presidente de la República entre 2012 y 2022 bajo los gobiernos de Orbán, ha expresado su preocupación por el "espectacular deterioro" del discurso público y ha advertido que la agresión verbal difundida en redes sociales podría volverse física.

No ha sido el único dirigente en comparecer o en asistir al evento, donde también han estado el presidente del KDNP, Zsolt Semjén, el diputado de Fidesz Gábor Szucs y el jefe de comunicación del partido de Orbán, Bertalan Havasi, quienes han participado también como oradores, criticando sus posturas.