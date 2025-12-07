El partido populista alemán BSW se refunda con cambio de nombre y cúpula directiva

Archivo - Amira Mohamed Ali - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

Fabio De Masi y Amira Mohamed Ali asumen el mando de la nueva Alianza de Justicia Social y Racionalidad Económica

MAGDEBURGO (ALEMANIA), 7 (DPA/EP)

La agrupación alemana de izquierda Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW, por sus siglas en alemán) renovó su cúpula y resolvió cambiar el nombre que llevaba por su fundadora, la exdiputada del Partido La Izquierda Sahra Wagenknecht.

Unos 660 delegados reunidos en un congreso este fin de semana en Magdbeburgo eligieron al nuevo dúo directivo formado por Fabio De Masi y Amira Mohamed Ali, que toman el relevo de la propia Sahra Wagenknecht.

La BSW también se separa del nombre de su fundadora para llamarse "Bündnis soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernuft" (Alianza de Justicia social y Racionalidad económica, también BSW, por sus siglas en alemán), aunque este cambio no se producirá hasta el 1 de octubre de 2026.

Con el nuevo nombre, el partido pretende dejar atrás su asociación con la radical de izquierdas Wagenknecht, que fundó el BSW a principios de 2024 tras separarse del partido La Izquierda.

La BSW combina políticas económicas de izquierda con posturas nacionalistas y antimigratorias, y tiene inclinaciones prorrusas. El partido se ha posicionado como una alternativa populista a los partidos tradicionales de Alemania.

Durante el congreso, Wagenknecht, de 56 años, eclipsó a todos los demás oradores y fue aclamada durante minutos por un discurso en el que se desquitó con el Gobierno alemán y la oposición en el Parlamento.

Wagenknecht pasó de presidenta a jefa de una comisión de valores fundamentales de la formación, pero aseguró que no se trata de una retirada y que se mantiene abierta a intervenir cuando sea necesario. "Tendrán que seguir contando conmigo en la política alemana durante mucho tiempo", avisó Wagenknecht.

La nueva jefatura, con los dos presidentes y siete vicepresidentes, fue elegida por unanimidad a propuesta de la dirección anterior. De Masi y Mohamed Ali difieren en parte en cuanto a tono de Wagenknecht, pero continúan con los temas y la línea de la fundadora.

En el congreso, la paz fue un gran tema de movilización. El partido se posiciona claramente contra la guerra en Ucrania, el aumento del gasto en armamento y los planes de restablecer el servicio militar.

La frase "No tendrán a mis hijos" se escuchó más de una vez. Y una y otra vez se repitió la narrativa de que Occidente es en parte responsable de la guerra en Ucrania. "Esta guerra es una gran catástrofe, pero se podía haber evitado", afirmó De Masi antes de esgrimir que el enfrentamiento estalló después de que los países europeos y Estados Unidos ignoraran las advertencias rusas.