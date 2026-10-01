El partido populista Alianza Sahra Wagenknecht cambia de nombre pero mantiene sus siglas BSW

Archivo - Sahra Wagenknecht en un acto de campaña del partido BSW en Munich, Alemania, 3 febrero 2025 - Michael Lucan / Zuma Press / Europa Press

BERLIN 1 Oct. (DPA/EP) -

El partido populista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) ha eliminado oficialmente este jueves el nombre de su fundadora de la denominación oficial del partido, pasándose a llamar Alianza por la Justicia Social y la Racionalidad Económica, aunque seguirá manteniendo sus siglas BSW, en el marco de su cambio de imagen anunciado previamente.

El cambio fue aprobado en una conferencia del partido en diciembre de 2025, pero se pospuso unos meses para mantener el reconocimiento asociado al nombre Wagenknecht durante las campañas electorales de los últimos meses en varias elecciones regionales.

Con este nuevo cambio de imagen, el partido pretende dejar atrás su asociación con la radical de izquierdas Wagenknecht, que fundó la BSW en 2024. La exlíder ya no ocupa cargos relevantes en el partido, pero sigue manteniendo su influencia y está abierta a intervenir en debates sobre la dirección política del partido.

Por su parte, el secretario general, Oliver Ruhnert, venía afirmado que siempre tuvo claro que el nombre de Wagenknecht formaría parte del partido durante un periodo de transición mientras la formación se daba a conocer. Pero, ya había aclarado que "a estas alturas, las siglas BSW ya se han consolidado".

La BSW combina políticas económicas de izquierda con posturas nacionalistas y contrarias a la inmigración, y aboga por estrechar vínculos con Rusia. El partido se ha posicionado como una alternativa populista a las formaciones tradicionales de Alemania.

El partido ha conseguido finalmente superar el umbral necesario para tener representación parlamentaria en Sajonia- Anhalt (noreste) y podría ser clave para que formase gobierno el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), ya que se han abierto a no bloquear su llegada al poder "en función de los asuntos" que aborden.

Sin embargo, en el resto elecciones de este septiembre no han obtenido buenos resultados, puesto que no han superado el 5% y se quedan sin representación en Berlín y en Mecklemburgo- Pomerania Occidental.