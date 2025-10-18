El Partido Republicano disuelve una sección juvenil en Nueva York por intercambiar mensajes antisemitas y homófobos

Archivo - Memorial de los Jóvenes Republicanos en Nueva York por Charlie Kirk (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/John Marshall Mantel

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los líderes del Partido Republicano en el estado de Nueva York ha votado por unanimidad la disolución de los Jóvenes Republicanos, una sección dedicada a captar afiliados entre la población juvenil tras la filtración de un chat cuyos miembros compartían mensajes de contenido antisemita y homófobo.

El chat, publicado por el portal Politico, comprendía chistes sobre cámaras de gas, Adolf Hitler y violaciones. "Quien vote que no, a la cámara de gas", rezaba uno de los mensajes del presidente de la organización, Peter Giunta. Su mano derecha, Bobby Walker, describe en otro comentario la violación de mujeres como un acto "épico".

Giunta ya ha presentado su dimisión, de acuerdo con el presidente del Partido Republicano en Nueva York, Ed Cox, en un comunicado publicado también por el portal Politico.

"Los Jóvenes Republicanos ya estaban horriblemente gestionados, y este lenguaje tan vil no tiene cabida en nuestro partido", ha indicado Cox antes de lanzar un ataque a la oposición demócrata y en particular a su ala progresista, enfrentada con Israel por la guerra de Gaza.

"A diferencia del Partido Demócrata, que adopta una retórica antisemita y se niega a condenar a los líderes que instan a la violencia política, los republicanos exigen responsabilidades destituyendo inmediatamente de sus cargos a quienes utilizan ese tipo de retórica", ha denunciado.

Los progresistas del Partido Demócrata han respondido a acusaciones previas de este calibre diciendo que sus críticas iban dirigidas únicamente a la operación militar israelí en Gaza, que han descrito en varias ocasiones como genocidio, y en modo alguno se extienden a la comunidad judía.