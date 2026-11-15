Los partidos israelíes Yashar y Likud se reúnen para negociar un posible gobierno de unidad

Publicidad electoral con Benjamin Netanyahu y Gadi Eisenkot (archivo) - Jamal Awad/dpa

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Yashar, de su principal rival, Gadi Eisenkot, van a reunirse este domingo para explorar la posibilidad de formar un gobierno de unidad para Israel tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre.

El centrista Yashar estará representado por Yoav Horowitz --muy cercano a Netanyahu-- y Chili Tropper, mientras que Likud envía a su portavoz parlamentario, Ofir Katz, y a Michael Rabello, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Mientras, continúan las negociaciones para avanzar en la constitución del Parlamento y las distintas comisiones. Así, el Partido Demócrata de Yair Golan ha anunciado un acuerdo con Eisenkot para que los demócratas presidan la Comisión Especial de la Knesset o Parlamento israelí para revisar la última uy polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Netanyahu.

"Es el comienzo del proceso para reparar el daño. Vamos a derogar la reforma judicial y a reforzar la democracia para que lo que ha pasado en los últimos cuatro años no pueda volver a pasar", ha explicado Golan.

También continúan las negociaciones para elegir el martes a Matan Kahana, del partido Yashar, como nuevo presidente de la Knesset en sustitución de Amir Ohana, en una prueba clave de la posible mayoría que podría llevar a Eisekot a ser primer ministro.

El presidente israelí, Isaac Herzog, encargó hace una semana a Eisenkot la formación de un gobierno tras una ronda de contactos con los partidos que conforman la Cámara que apunta a una clara mayoría alternativa a la actual coalición de Netanyahu liderada por Eisenkot.

El líder de Israel Beitenu, Avigdor Liberman, aliado de Eisenkot, será el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, mientras que Liran Avisar Ben Horin del partido BYachad de Naftali Bennett será el presidente de la Comisión de Finanzas. Tanto Liberman como Ben Horin son afines a Eisenkot.

Los partidos afines a Eisenkot controlan 48 de los 120 escaños que conforman la Knesset y podrían contar con el apoyo o la abstención de 19 votos más de los partidos árabes-isarelíes. Hasta 46 diputados apoyan abiertamente la investidura de Netanyahu.