Los partidos de Portugal aprietan el cordón sanitario alrededor de un Ventura que se siente víctima del sistema

Los partidos de la derecha portuguesa que se habían movido con cautela tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo pasado han movido ya ficha en las últimas horas y han anunciado que votarán por el candidato socialista António José Seguro, estrechando así el lazo alrededor del líder de Chega, el ultraderechista André Ventura, que se ha alzado como víctima del sistema.

"Esta va a ser una unión de todos, de la izquierda, de la derecha, de todo el sistema, de todo el sistema de intereses en mi contra", ha protestado Ventura durante una cena el jueves en la localidad suiza de Volketswil, donde se ha reunido con migrantes portugueses en un acto de campaña.

Ventura, segundo en la primera vuelta con el 23% de los votos y primero entre el electorado portugués que votó desde el exterior, ha insistido en esa idea de que es "el único candidato que no se identifica con el sistema" y ha afeado a conservadores y liberales que han abrazado un socialismo que prometieron combatir.

"Basta con ver las televisiones, los periódicos, cada día una nueva figura totalmente improbable, algunas de ellas estuvieron diciendo que combatieron toda su vida el socialismo, ahora de manera súbita se convierten en grandes partidarios de un socialista", ha reprochado el líder de la ultraderecha.

Las quejas ahora de Ventura acerca de estos apoyos de la derecha tradicional a Seguro y las presiones que Chega ha estado ejerciendo en la Asamblea para recibirlos en su lugar contrastan con los desaires que les dedicó por supuestamente "mendigar" el respaldo en campaña del primer ministro conservador Luís Montenegro.

"Que le den a Montenegro, yo quiero al pueblo portugués", llegó a decir Ventura, reprochando incluso a Luís Marques Mendes --candidato del Partido Social Demócrata (PSD), la formación del primer ministro--, querer contar con ese respaldo.

Aunque todas las encuestas daban por hecho que Ventura alcanzaría la segunda vuelta de las presidenciales más reñidas de las últimas cuatro décadas, las mismas también han vaticinado sus escasas posibilidades de ganar. Sin nada que perder en realidad, el líder de Chega es el candidato menos transversal de todos.

Su retórica racista y reconocida simpatía por el dictador António de Oliveira Salazar pone en cuestión el posible apoyo de liberales y conservadores tal y como han venido dejando constancia varios de ellos estos días.

El último de ellos ha sido el propio Mendes, que ha anunciado que votará por Seguro porque "es el único candidato" que defiende la democracia y garantiza la moderación. Por su parte, Montenegro, como líder del PSD, ya dejó claro en la pasada noche electoral que no orientará el voto a sus electores y simpatizantes.

Le ha seguido la presidenta de Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, que ha contado en la televisión portuguesa que acudirá a las urnas el próximo 8 de febrero a votar por Seguro aunque "sin entusiasmo". El candidato del partido, João Cotrim de Figueiredo, por su parte, prefiere por el momento guardar silencio.

Leitão ha planteado votar por un Seguro que, aún pudiendo ser "una fuerza de bloqueo" del Gobierno a través de la Presidencia --a pesar de que el socialista se mostró durante toda la campaña como el candidato menos intervencionista--, es mejor que "la división y la política de mentiras" que personaliza Ventura.

Para Ventura estas elecciones son una suerte de examen con un bajo coste político. Lograr alcanzar la primera vuelta ha sido todo un éxito para este abogado reconvertido a comentarista de fútbol que ha logrado un meteórico ascenso cuando se presentó por primera vez a las presidenciales de 2021.

Desde entonces ha logrado auparse como líder de la oposición tras el descalabro electoral del Partido Socialista en las legislativas de 2024. La segunda vuelta del 8 de febrero se antoja una manera de conocer hasta dónde llega su techo electoral con vistas a su verdadero objetivo, ser primer ministro de Portugal.