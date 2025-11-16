Pekín acusa a Manila de aumentar "provocaciones" en el mar de China Meridional tras una nueva patrulla con bombarderos

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército Popular de Liberación (EPL) chino ha informado este domingo de la realización de una patrulla rutinaria con bombarderos en el mar de China Meridional y ha acusado a Filipinas de intensificar las fricciones regionales al cooperar con fuerzas externas en misiones marítimas conjuntas, instando a Manila a detener de inmediato cualquier acción que pueda interpretarse como provocación o escalada.

"Filipinas colabora regularmente con fuerzas externas para llevar a cabo las denominadas patrullas conjuntas, socavando la paz y la estabilidad regionales. Hacemos un serio llamado a Filipinas para que cese de inmediato las provocaciones y la escalada de tensiones", ha expresado el portavoz del Mando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, nombre oficial de las Fuerzas Armadas chinas, en un comunicado recogido por el diario 'Global Times'.

El portavoz militar ha asegurado que las fuerzas del mando que representa han actuado de manera rutinaria, si bien ha subrayado que han permanecido en estado de alerta permanente para defender, según sus palabras, la soberanía y la seguridad nacionales, así como el equilibrio regional.

En esta línea, ha señalado también que cualquier intento de desafiar el control chino o alterar el orden en la zona "no ha tenido ni tendrá éxito" y ha insistido en "advertir solemnemente a Filipinas para que cese de inmediato la provocación de incidentes y la escalada de tensiones" en estas aguas.

Estas declaraciones tienen lugar en un contexto de movimientos militares crecientes en la zona que llevaron al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., a expresar públicamente a finales de octubre su inquietud ante lo que describió como "acciones agresivas" por parte de Pekín, al tiempo que subrayaba la necesidad de fortalecer las capacidades defensivas de su país frente a un entorno cada vez más rígido.

El mar de China Meridional, que limita con China y varios países del Sudeste Asiático, incluyendo Filipinas, ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas, con innumerables reivindicaciones territoriales marítimas superpuestas.

Las aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas. Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas.