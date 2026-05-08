Pekín confirma un ataque contra un petrolero con tripulación china en Ormuz pero descarta víctimas

Archivo - Imagen de recurso de una bandera de China. - Jörg Carstensen/dpa - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han confirmado este viernes que se ha producido un ataque contra un petrolero de las Islas Marshall y tripulación china en el estrecho de Ormuz, una situación que ha provocado una "grave preocupación" en Pekín, que ha descartado de momento la presencia de víctimas a bordo del buque.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado en una rueda de prensa que dicho ataque se produjo el lunes cerca del estrecho, una zona "utilizada para la navegación internacional". "China está muy preocupada por el gran número de barcos y tripulaciones que se han visto afectadas por el conflicto y que están varadas en la zona", ha indicado.

"Creemos que restablecer el tránsito a través del estrecho lo antes posible y salvaguardar la seguridad de los buques civiles y sus tripulaciones va en los intereses de todos los países de la región y de la comunidad internacional", ha apuntado, según un comunicado.

Es por ello que ha instado a "todas las partes a tomar medidas prácticas para evitar que la situación empeore en la región". "Estamos dispuestos a trabajar con la comunidad internacional para seguir haciendo esfuerzos para lograr un alto el fuego y conversaciones de paz que permitan resolver la situación", ha aclarado.