Pekín desmiente un posible confinamiento mientras crece el temor de la población

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Pekín han negado que la capital china vaya a sufrir un confinamiento similar al de Shanghái, en un intento por contener la creciente preocupación ciudadana, que se ha traducido en un mayor acaparamiento de productos de primera necesidad.

"No es necesario acumular comida", ha declarado un portavoz del Gobierno local, Xu Hejian, en una comparecencia ante los medios en la que ha declarado que "no hay por qué preocuparse", ya que no se prevé ningún corte inminente en los suministros, según la agencia de noticias Bloomberg.

Esta aparente preocupación se ha traducido en colas este jueves por la tarde y en estanterías vacías en algunas tiendas, ya que muchos temen que Pekín pueda correr la misma suerte de Shanghái, donde la población lleva semanas recluida para contener los contagios de coronavirus.

La capital ha reducido a 34 los casos diarios de COVID-19, de los cuales sólo cuatro serían contagios comunitarios. El objetivo declarado de las autoridades es reducir estos casos a cero, aunque para ello esto implique establecer todo tipo de restricciones de movilidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cuestionado esta semana la política china de 'casos cero', que venía funcionando desde el inicio de la pandemia pero se ha demostrado incapaz frente a la expansión de la variante ómicron.