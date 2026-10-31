Pekín exige a Washington que retire las restricciones a los organismos chinos de certificación y pruebas

Archivo - Sucursal de China Telecom en Fuyang, en Anhui. En marzo de 2022, la FCC incluyó a China Telecom y China Mobile en su lista de "equipos y servicios de comunicaciones que suponen una amenaza de seguridad para EEUU" - Sheldon Cooper / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

China ha reclamado a Estados Unidos que retire las nuevas restricciones impuestas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) a los laboratorios de ensayo, entidades de certificación de telecomunicaciones y organismos de acreditación establecidos en territorio chino y otras economías calificadas por Washington como "no recíprocas".

La medida, aprobada el jueves por la FCC, contempla retirar el reconocimiento a estas entidades a partir del 1 de diciembre de 2028 y prohibir que desarrollen actividades de pruebas, certificación y acreditación vinculadas al organismo estadounidense.

El Ministerio de Comercio chino ha expresado --en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua-- su "fuerte insatisfacción y firme oposición" a una decisión que, según Pekín, incumple los consensos alcanzados entre los dirigentes de ambos países y perjudica tanto a las relaciones comerciales bilaterales como a la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

El portavoz ministerial ha defendido que los laboratorios chinos desempeñan un papel relevante en el sistema internacional de certificación, al ofrecer servicios competitivos para los sectores de la electrónica de comunicaciones y la fabricación inteligente.

Asimismo, ha advertido de que las restricciones estadounidenses incrementarán los costes empresariales, prolongarán los plazos de entrega y ralentizarán la actualización de productos, con consecuencias también para las compañías y los consumidores de Estados Unidos.

Pekín considera que Washington está utilizando estas decisiones administrativas para interferir en el mercado y alterar la división internacional del trabajo. En esta línea, ha recordado que el Gobierno chino ha planteado en varias ocasiones negociar un acuerdo bilateral de reconocimiento mutuo, si bien --ha asegurado-- no ha recibido una respuesta favorable de la parte estadounidense.

Así las cosas, China ha reiterado su disposición de resolver las discrepancias mediante el dialogo y ha pedido a Estados Unidos que atienda a las preocupaciones del sector y respete las reglas del mercado. No obstante, ha advertido de que, "si la parte estadounidense insiste en seguir por su camino, China tomará las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos".