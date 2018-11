Una pelea a puñetazos fue la causa de la caída de un autobús a un río en China

Actualizado 02/11/2018 19:04:04 CET

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han desvelado este viernes que una pelea fue la causa de la caída el domingo de un autobús a un río en la localidad de Chongqing, ubicada en el suroeste del país, un suceso que se saldó con al menos trece muertos.

La Policía ha logrado recuperar las grabaciones de la cámara de seguridad del vehículo, que muestra cómo una pasajera golpea al conductor, que respondió al puñetazo y perdió el control del autobús, según ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

